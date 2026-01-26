Новый сеткомет "Паук-30Б" с опцией быстрой перезарядки апробируют в зоне СВО

В компании-разработчике НПО "Полет" сообщили, что перезарядка занимает до 10 секунд

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские специалисты создали новый сеткомет против FPV-дронов "Паук-30Б" с улучшенной конструкцией и функцией быстрой перезарядки до 10 секунд, в феврале изделие начнет апробироваться в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике НПО "Полет".

"Мы создали новую версию сеткомета против FPV-дронов - "Паук-30Б", которая отличается от предыдущих изделий скоростью перезарядки. С учетом пожеланий военнослужащих была значительно доработана конструкция сеткомета, теперь она позволяет перезарядить изделие буквально за 10 секунд. Кроме того, картридж стал одноразовым: бойцам не надо думать о том, как его перезарядить. Также формфактор картриджа стал удобнее. Если прежняя версия была изготовлена в форме конуса, то теперь он сделан в виде магазина. Новый сеткомет уже направлен в зону СВО и начнет апробироваться в феврале", - рассказали в организации.

В НПО "Полет" также отметили, что в ходе модернизации была снижена отдача от выстрела. "Мы проработали конструкцию, именно газодинамику, и добились значительно меньшей отдачи при произведении выстрела. Кроме того, удалось удешевить изделие: за ту же стоимость боец теперь получает не четыре выстрела, а шесть", - уточнили в организации.

Собеседник ТАСС сообщил, что работа по улучшению сеткомета продолжается. "Мы проводим ряд внутренних исследований, а также получаем обратную связь от бойцов. Была проделана большая работа над сетью, чтобы улучшить ее характеристики и сделать более прочной", - отметил в компании-разработчике.