Артиллеристы "Севера" уничтожили пункты управления БПЛА

Военнослужащие ВС РФ поразили цели при помощи буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пункты управления беспилотниками и личный состав ВСУ был уничтожен расчетами буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 60-го самоходного артиллерийского полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север", выполняющие задачи на Харьковском направлении, уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, расчеты БПЛА войск беспилотных систем обнаружили, как солдаты ВСУ запускают разведывательные беспилотники. После доразведки операторы передали координаты огневым подразделениям Северной группировки.

"Артиллеристы группировки войск "Север" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне СВО и не дают противнику перебрасывать резервы", - добавили в Минобороны.