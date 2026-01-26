Военные "Севера" доставляют помощь жителям приграничья Курской области

Наборы гумпомощи состоят из продуктов, питьевой воды, газобаллонного оборудования и других вещей

КУРСК, 26 января. /ТАСС/. Жители приграничных районов Курской области получают гуманитарную помощь от военнослужащих группировки войск "Север". Наборы состоят из продуктов, питьевой воды, газобаллонного оборудования и других средств для ведения быта, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

"В Курской области военнослужащие группировки войск "Север" помогают гражданскому населению, проживающему в приграничных населенных пунктах. Жителям доставляются продуктовые наборы, питьевая вода, газобаллонное оборудование и различные средства для ведения быта. Оказывается помощь в восстановлении разрушенного жилья", - говорится в сообщении.

Военнослужащий "Севера" с позывным Охотник рассказал, что, зачастую, в удаленных селах курского приграничья живут пожилые люди. Военнослужащие помогают им адресно: отвозят в поликлинику, ездят в аптеку за необходимыми лекарствами и оказывают прочую поддержку по возможности.

"У нас сейчас суровые погодные условия, есть несколько многодетных семей в удаленных населенных пунктах, которые, к сожалению, по тем или иным причинам не могут себя обеспечить продуктами первой необходимости. Мы организовываем доставку гигиенических наборов, продуктов питания, если нужно, то можем и дрова привезти, соответственно. Люди все настроены позитивно, идут на контакт, стараемся помогать чем можем", - сообщил командир группы с позывным Охотник.

Одна из жительниц приграничья Елена Муляр рассказала, что военнослужащие "Севера" не забывали про ее семью даже в самые тяжелые дни. "Было тяжело, когда мы никуда не выезжали, детей одних не бросишь, ребята нам все доставляли, кормили нас, воду привозили, дай Бог им здоровья", - сказала женщина.