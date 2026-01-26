Бойцы "Запада" отразили попытку контратаки ВСУ у Осинова в Харьковской области

Уничтожены пять минометов и восемь наземных робототехнических комплексов противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осинова в Купянском районе Харьковской области, уничтожены до пяти украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп 1-й бригады Нацгвардии [Украины] в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены до пяти боевиков ВСУ", - сказал он.

Кроме того, за прошедшие сутки бойцы Западной группировки войск уничтожили пять минометов и восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 43 тяжелых боевых квадрокоптера. Кроме того, выявлены и уничтожены 41 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 3 склада боеприпасов ВСУ.