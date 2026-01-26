Бойцы "Востока" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ

Противник также потерял 14 пунктов управления беспилотной авиацией

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ВСУ за прошедшие сутки потеряли зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и семь автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", 7 автомобилей, склад материальных средств и 14 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.