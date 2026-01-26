Южная группировка за сутки поразила 39 блиндажей и укрытий ВСУ

Военные ВС РФ также уничтожили 10 антенн связи и 6 пунктов временной дислокации противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки поразили за сутки 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 10 антенн связи, 2 терминала Starlink, 4 наземных робототехнических комплекса, поражено 6 пунктов временной дислокации, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 5 беспилотников противника", - сказал он.