МО РФ: ВСУ выдыхаются на красноармейском направлении

Противник отправляет в бой свои последние резервы, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Украинская армия на красноармейском направлении выдыхается и отправляет последние резервы, пытаясь исправить ситуацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник на красноармейском направлении выдыхается и отправляет в бой последние свои резервы, надеясь исправить ситуацию", - отметили в министерстве.

Там добавили, что расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожают живую силу и технику ВСУ на направлении. Находясь в дежурном полете, управляя ударным FPV-дроном операторы выявили и уничтожили укрепленные позиции ВСУ на опорных пунктах в лесополосах, а также позиции занятые в частных домах.

"Операторы FPV-дронов подразделений беспилотных систем группировки войск "Центр" уверенно завоевывают небо на данном направлении, поддерживая российские штурмовые группы и уничтожая все выявленные цели", - подчеркнули в ведомстве.

Успешно выполняет задачи в том числе и пункт управления огнем дивизиона 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр". "Расчеты реактивных систем залпового огня, самоходной, буксируемой и возимой артиллерии наносят существенное огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника на Красноармейском направлении СВО. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами ракетных войск и артиллерии группировки", - подчеркнули в Минобороны.

В свою очередь военные инженеры 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск "Центр" разминируют освобожденные территории на красноармейском направлении. "В ходе боевой работы саперы провели разминирование участков дорог и местности, прилегающих к ней, освобожденной от украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики. Специалисты обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы, в том числе самодельные взрывные устройства", - отметили в ведомстве.