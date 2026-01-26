Российский беспилотник тараном уничтожил тяжелый квадрокоптер ВСУ

Боевую задачу выполнил оператор БПЛА подразделения ударных беспилотных систем Южной группировки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тяжелый квадрокоптер ВСУ был уничтожен оператором беспилотника подразделения ударных беспилотных систем Южной группировки войск на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оператором БПЛА подразделения ударных беспилотных систем 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск на константиновском направлении был обнаружен и незамедлительно уничтожен тараном тяжелый квадрокоптер ВСУ", - говорится в сообщении.

Расчетом другого подразделения в районе Новоселовки Краматорского района ДНР уничтожен бронеавтомобиль "Козак", с помощью которого ВСУ пытались произвести доставку личного состава, боеприпасов и продовольствия на один из опорных пунктов на славянском направлении специальной военной операции. Также в черте одного из населенных пунктов во дворе частного дома была обнаружена и уничтожена 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании.

В свою очередь, подразделения беспилотных систем группировки "Днепр" Запорожской области поразили позиции пехоты ВСУ в зданиях на ореховском направлении, а также блиндажи с живой силой украинской армии на окраинах населенных пунктов.