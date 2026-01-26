РСЗО "Град" уничтожила опорные пункты ВСУ в Сумской области

Как отметили в Минобороны, цель поразили военнослужащие группировки "Север"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" тульских десантников группировки войск "Север" уничтожил опорные пункты ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте вблизи одного из населенных пунктов Сумской области, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ непрерывно наносят огневое поражение боевой технике и живой силе украинских формирований.

Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Восток" также уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

"После получения координат расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Восток" занял огневую позицию и нанес залп по выявленным объектам в Запорожской области. В результате удара опорные пункты были уничтожены вместе с укрытиями и огневыми точками. Поражение целей нарушило построение обороны противника на данном участке и лишило его подготовленных позиций", - отметили в ведомстве.

"Град" - 122-мм реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км. Производство РСЗО "Град" завершилось в конце 1980-х годов. В настоящее время такими системами располагает около 60 стран мира.