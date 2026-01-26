Сапер Рус: "Варан" можно использовать для минирования и для разминирования

Наземный роботизированный комплекс предназначен не только для доставки продовольствия, рассказал военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Наземный роботизированный комплекс "Варан" можно использовать не только для доставки продовольствия, но также для минирования и разминирования местности. Об этом на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ, рассказал сапер-оператор с позывным Рус.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На полигоне хорошо себя показал. Боевые [версии] только начинаем отправлять. <…> Мины можно сбрасывать, и разминировать также - траллы ставятся", - рассказал военнослужащий.

По его словам, на дрон устанавливается продовольствие, боеприпасы и бензин, он отличается хорошей проходимостью и способен продвигаться там, где человек не пройдет.

Как рассказали в Минобороны, саперы Западной группировки завершили подготовку наземных робототехнических комплексов "Варан" и "Курьер" к боевому применению в зоне СВО. Они обладают существенно увеличенным ресурсом автономной работы и расширенной дальностью удаления от оператора. Особенностью систем стало применение вариативной системы связи, обеспечивающей надежное управление через спутниковые каналы, радиосвязь и оптоволоконный кабель в зависимости от условий боевой обстановки.