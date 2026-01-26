Операторы беспилотников сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки "Восток" в ходе ударов уничтожили бронетранспортер М113, БТР FV-103, автомобильную технику, а также живую силу противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области расчеты войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружили скопление живой силы ВСУ с целью провести контратаку. <…> После недолгого сопровождения целей их координаты были переданы расчетам ударных БПЛА, которые в ходе ударов уничтожили бронетранспортер М113, БТР FV-103, автомобильную технику, а также живую силу противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поражение техники на маршруте сорвало попытку ВСУ выйти в район контратаки и лишило противника возможности закрепиться на участке.

Также в Запорожской области расчет разведывательного беспилотника выявил активность ВСУ в районе оборудованных опорных пунктов. По данным разведки, противник перемещал силы между укрытиями, чтобы укрепить участок и удерживать рубеж.

"Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь". В результате высокоточного огневого воздействия сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ была уничтожена вместе с оборудованными укрытиями и огневыми точками", - сообщили в министерстве.