ВС РФ с помощью дронов срывают контратаки ВСУ в Купянском районе

Российские войска также применяют ударные БПЛА для поражения военной техники, укрытий и живой силы противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск уничтожают личный состав и технику ВСУ в Купянском районе Харьковской области, срывают контратаки ВСУ ударными БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ военнослужащие активно применяют ударные БПЛА. На кадрах объективного контроля - прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины Senator канадского производства, нескольких пикапов, наземных робототехнических комплексов, грузового автомобиля и живой силы подразделений ВСУ", - отметили в министерстве. Там подчеркнули, что операторы беспилотников группировки "Запад" срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции.

В свою очередь подразделения Северной группировки в Харьковской области уничтожили замаскированные минометные расчеты ВСУ. "Для уничтожения минометов были задействованы FPV-дроны войск беспилотных систем. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по замаскированным огневым позициям, взрывы и уничтожение минометов и боевиков ВСУ", - добавили в министерстве.