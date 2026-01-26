ТАСС: "Азов" появляется на фронте только как "антикриз" перед крупным провалом

Командование украинской армии бросает "в прорывы не спецназ, а обычную пехоту", что свидетельствует об острой нехватке ресурсов, сообщили российские силовики

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Боевики спецподразделения ВСУ "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) появляются на линии боевого соприкосновения (ЛБС) только перед крупным провалом на фронте в качестве "антикриза". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Медийный "Азов", прошедший путь от батальона до целой бригады, сегодня - это раскрученный бренд для вербовки. Их рекрутеры активно ищут новую кровь в своих центрах, но их реальное присутствие на ЛБС в целом - большой вопрос. Как правило, они появляются на направлениях в качестве "антикриза" перед крупным провалом, как это было, например, в Красноармейске", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что боевики группировки "Айдар" (признана террористической, запрещена в РФ) также не фиксируются как отдельная группа. По его словам, они либо расформированы, либо влиты в другие части.

"Киев бросает в прорывы не спецназ, а обычную пехоту, и это красноречивее любых сводок говорит о катастрофической нехватке ресурсов", - добавил представитель силовых структур.