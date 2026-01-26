"Уралдронзавод": новые дроны "Упырь-18" начали применять в зоне СВО

Они способны поражать укрепленные блиндажи при помощи 10-килограммовых мин, сообщили на предприятии

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новые дроны повышенной грузоподъемности "Упырь-18" начали применять на купянском и константиновском направлениях специальной военной операции. Они способны поражать укрепленные блиндажи при помощи 10-килограммовых мин, сообщили ТАСС на предприятии "Уралдронзавод".

"Дроны "Упырь-18", получившие свое название за 18-дюймовую раму, способны нести 10-килограммовую мину на десятки километров, поражая укрепленные блиндажи и позиции противника. Повышенная грузоподъемность также позволяет использовать их для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дроны уже успешно применены на купянском и константиновском направлениях.

На предприятии добавили, что намерены нарастить производство дронов "Упырь-18".

25 декабря 2015 года генеральный директор Уралвагонзавода Владимир Ткачук сообщал ТАСС об отправке первой партии тяжелых дронов "Бердыш", которые также успешно прошли полигонные испытания.

Предприятие "Уралдронзавод" было основано в Свердловской области создателями FPV-дрона "Упырь". Российские военные при помощи уральского беспилотника уничтожают лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. В марте 2024 года "Упырь" поразил американский танк Abrams, также на его счету БМП Bradley и другая бронетехника Вооруженных сил Украины. Дрон называют народным, так как он был разработан и выведен в серию благодаря финансовой поддержке жителей России. Сейчас он серийно поставляется в войска.