ТАСС: в Харьковской области уничтожили 60% военных штурмовых групп ГУР и ВСУ

ВС РФ поразили украинских военных при их попытке контратаковать, отметили российские силовики

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Киев потерял в лесу у Симиновки в Харьковской области 60% личного состава штурмовых групп ГУР Минобороны Украины и ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в лесу юго-западнее Симиновки ВСУ перебросили в район подразделения 159-й отдельной мехбригады и провели две контратаки при поддержке спецподразделения ГУР МО Украины. В ходе отражения уничтожены 60% личного состава штурмовых групп", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России 23 января, в результате активных наступательных действий штурмовиков 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" установлен контроль над Симиновкой. Часть боевиков сдались в плен. Раненым была оказана медицинская помощь.