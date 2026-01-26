ВС РФ поразили британскую самоходку AS-90 на константиновском направлении

Цель уничтожили операторы БПЛА группировки "Юг", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки на константиновском направлении в ДНР уничтожили самоходное артиллерийское орудие АS-90 ВСУ британского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности обнаружили замаскированное самоходное артиллерийское орудие AS-90 и уничтожили его. Несколькими точными попаданиями по замаскированной технике противника уничтожили 155-мм орудие", - сказали там.