"Север" защищает от БПЛА ВСУ гражданскую инфраструктуру Белгородской области

Позиции РЭБ группировки выставлены по всем маршрутам следования дронов противника

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11-го корпуса группировки войск "Север" защищает от атак беспилотников ВСУ гражданскую инфраструктуру Белгородской области, позиции РЭБ ВС РФ выставлены по всем маршрутам следования БПЛА противника. Об этом ТАСС сообщил оператор систем подавления 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Волга.

"Батальон радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" выделил силы для прикрытия от атак FPV-дронов гражданской инфраструктуры Белгородской области. Мобильные и постоянные позиции РЭБ выставлены по всем маршрутам следования БПЛА противника, начиная от линии боевого соприкосновения, заканчивая тыловыми районами приграничья", - рассказал военнослужащий.

Оператор систем подавления 11-го армейского корпуса с позывным Мага добавил, что системы РЭБ ВС РФ глушат все частоты противника. "Как только дрон появляется на радаре у границы, наше подразделение в ту же секунду включает всю аппаратуру и подавляет БПЛА ВСУ. Раньше дроны летали очень часто, достигали населенных пунктов, где живут мирные жители. Теперь дроны долетают только до границы, оставаясь там. Наше оборудование очень мощное, с поставленными задачами справляется отлично", - отметил Мага.