Над Белгородской областью и Крымом за пять часов сбили 10 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/ Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

"С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА - над территорией Белгородской области и 3 БПЛА - над территорией Республики Крым", - сообщили в военном ведомстве.