Над Белгородской областью и Крымом за пять часов сбили 10 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:35
обновлено 17:39
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/ Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА - над территорией Белгородской области и 3 БПЛА - над территорией Республики Крым", - сообщили в военном ведомстве.