Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад"

Начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач. Подводя итоги генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия. В завершение работы начальник Генерального штаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий", - сообщили в военном ведомстве.