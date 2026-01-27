Герасимов рассказал о наступлении ВС РФ на всех направлениях СВО
Редакция сайта ТАСС
04:50
обновлено 04:55
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Войска объединенной группировки ВС РФ продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".
"Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях", - сказал Герасимов.