Герасимов рассказал о наступлении ВС РФ на всех направлениях СВО

Об этом глава Генштаба ВС РФ сообщил по итогам поездки в район базирования"Запада"
04:50
обновлено 04:55
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Войска объединенной группировки ВС РФ продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях", - сказал Герасимов. 

