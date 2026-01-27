С начала января ВС РФ освободили 17 населенных пунктов

Под контроль российских сил перешло более 500 кв. км территории

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска с начала января освободили 17 населенных пунктов, под контроль перешло более 500 кв. км территории. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"С начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 500 кв. км территории. Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей", - сказал Герасимов.