Группировка "Север" в течение месяца освободила четыре населенных пункта

Бойцы ВС РФ действуют в целях расширения полосы безопасности
04:51
04:54

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группировка войск "Север" в целях расширения полосы безопасности в течение месяца освободила четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновка и Старицы", - сказал Герасимов. 

