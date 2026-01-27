Группировка "Восток" наступает в восточной части Запорожской области

В январе под контроль группировки перешли четыре населенных пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" наступает в восточной части Запорожской области и частью сил ведет бои в Днепропетровской области. В январе под ее контроль перешли четыре населенных пункта, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Группировка войск "Восток" наступает в восточной части Запорожской области и частью сил ведет боевые действия по созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области. В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта", - сказал Герасимов.