Герасимов: бойцы "Днепра" в январе взяли под контроль четыре населенных пункта

Освобождена Новояковлевка, уточнил начальник Генштаба

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бойцы группировки "Днепр" в январе взяли под контроль четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Освобождена Новояковлевка. Всего в течение января группировка войск ["Днепр"] взяла под контроль четыре населенных пункта", - сказал он.