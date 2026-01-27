Герасимов: бойцы "Днепра" в январе взяли под контроль четыре населенных пункта
Редакция сайта ТАСС
04:51
обновлено 05:00
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бойцы группировки "Днепр" в январе взяли под контроль четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск "Запад".
"Освобождена Новояковлевка. Всего в течение января группировка войск ["Днепр"] взяла под контроль четыре населенных пункта", - сказал он.