Герасимов: бойцы группировки "Запад" ведут уличные бои в Кутьковке

ВС РФ наступают в направлении Ковалевки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" ведут уличные бои в Кутьковке, развивают наступление в направлении Ковалевки. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Группировка войск "Запад" продолжает вести активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности. Соединения 6-й армии наступают на запад в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке. На южном фланге частью силы развивают наступление в направлении Ковалевки", - сказал он.