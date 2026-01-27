Герасимов: ВС РФ уничтожают на берегу реки Оскол окруженные формирования ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожают на восточном берегу реки Оскол окруженные формирования ВСУ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"На восточном берегу реки Оскол воинские части 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника", - сказал он.