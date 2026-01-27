ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Герасимов: в блокированном районе у Купянска остается до 800 солдат ВСУ

Ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, уточнил начальник Генштаба
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. До 800 военнослужащих ВСУ остаются заперты в заблокированном районе у Купянска. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 военнослужащих украинских подразделений", - сказал Герасимов. 

