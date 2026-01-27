ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ завершают освобождение Дробышево, Яровой и Соснового в ДНР

Успешно развивается наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях, подчеркнул начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
04:54
обновлено 05:14

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска успешно развивают наступление на рубцовском и краснолиманском направлении, завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Успешно развивается наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях. Соединения и воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое, более 90% жилой настройки которых находятся под нашим контролем", - сообщил он. 

