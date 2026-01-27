Герасимов: войска "Юга" продвигаются на запад в направлении Славянска

Штурмовые подразделения взяли под контроль Бондарное, Закотное и Привольное, сообщил начальник Генштаба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Войска группировки войск "Южная" активно продвигаются в направлении населенного пункта Славянск. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Войска Южной группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное", - сказал он.