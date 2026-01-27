Бойцы "Центра" развивают наступление на добропольском направлении

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что группировка ведет уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Центр" наступают на добропольском направлении. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Соединение и воинские части группировки развивают наступление на добропольском направлении. Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое", - сказал он.