Герасимов: подразделения "Днепра" находятся в 12-14 км от окраин Запорожья

Соединения группировки войск наступают в общем направлении на этом участке, отметил начальник Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки "Днепр" находится на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

"Соединения группировки войск "Днепр" наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин областного центра", - сказал он.