ВС РФ продолжают уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также отметил, что российские силы ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы". Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Воинские части и подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирования Вооруженных сил Украины на территории национального парка "Святые горы", - сказал он.