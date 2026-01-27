ВС РФ продолжают уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы"
04:54
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские войска ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы". Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Воинские части и подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирования Вооруженных сил Украины на территории национального парка "Святые горы", - сказал он.