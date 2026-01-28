Эксперт Рюмшин: мобильные огневые группы эффективны при защите от атак БПЛА

Стандартные методы ПВО не всегда могут противостоять новым угрозам, отметил руководитель испытаний компании Zavoz.pro

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мобильные огневые группы показывают высокую эффективность при защите российских объектов критической инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом ТАСС заявил руководитель испытаний компании Zavoz.pro Кирилл Рюмшин.

"Современные угрозы требуют смены парадигмы защиты. Беспилотные летательные аппараты перестали быть фактором исключительно зоны проведения специальной военной операции. Сегодня они проникают в глубокий тыл, угрожая гражданским объектам и критической инфраструктуре в тыловых регионах. <...> Наиболее эффективным ответом на угрозу стало создание мобильных огневых групп. Их задача - патрулирование периметра и физическое уничтожение дронов при обнаружении. Основа такой группы - пикап высокой проходимости и пулеметный расчет", - сказал эксперт.

По словам Рюмшина, стандартные методы ПВО и пассивной угрозы не всегда способны противостоять новым угрозам. "Основная опасность заключается в характеристиках современных ударных дронов. Это аппараты самолетного типа, которые следуют по спутниковой навигации, чаще всего в темное время суток, чтобы избежать визуального обнаружения. Штатные средства ПВО не всегда могут перехватить 100% таких целей из-за их малой заметности и низкой высоты полета", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что для успешной работы мобильных огневых групп "просто поставить человека с пулеметом в кузов недостаточно". "Специфика стрельбы по воздушным целям, особенно ночью, диктует жесткие технические требования, которые невозможно закрыть штатным армейским снаряжением. Для результативной работы "охотников за дронами" необходимо решить три главные инженерные задачи: стабилизацию оружия, эргономику и возможность прицельной ночной стрельбы", - заявил Рюмшин.