В Минобороны РФ прошли консультации с военной делегацией Афганистана

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Консультации замминистра обороны РФ Осьмакова с замминистра обороны Афганистана по стратегии и политике прошли в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"28 января 2026 года в Москве состоялись консультации заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Осьмакова с заместителем министра обороны Исламского Эмирата Афганистан по стратегии и политике генерал-полковником Мохаммадом Фаридом. Обсуждены состояние и перспективы развития военного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. По итогам встречи стороны условились о дальнейших совместных шагах по налаживанию системной работы", - сообщили в военном ведомстве.