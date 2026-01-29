В РФ испытали блок управления для турелей с самонаведением на базе ИИ

Изделие сможет уничтожать все типы воздушных беспилотников, сообщили в конструкторском бюро "Талламхо"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Испытания нового блока управления и самонаведения для турелей с ИИ, способного автономно поражать все типы воздушных дронов, прошли в России. Первый экземпляр изделия направлен на испытания в зону СВО, сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Талламхо" (Грозный).

"Успешно прошел испытания новый блок управления и самонаведения для турелей, защищающих позиции, транспорт и наземных роботов. Блок работает в ручном, полуавтономном и автономном режимах. Изделие позволяет защищать стационарные позиции без участия людей, поскольку такие позиции выявляются и обстреливаются артиллерией. То есть бережем личный состав. Во-вторых, при некоторых видах комплектации комплекс способен работать и в ночное время. Разработанная нами модель ИИ умеет распознавать в том числе и дроны самолетного типа. Первый экземпляр изделия направлен на испытания в зону СВО", - сказали в организации.

Также в "Талламхо" рассказали о других преимуществах нового блока управления. "Нам неизвестно про аналоги с использованием ИИ от коллег по народному ВПК, но мы знаем, что есть качественные турели с блоками ручного управления. Отличие заключается в том, что у нас кроме ручного управления используется еще два режима: полуавтоматический режим, когда захват цели производит искусственный интеллект, а огонь открывает оператор, а также полностью автономный режим, когда турель сама ведет работу", - отметил собеседник агентства.

Как подчеркнули в конструкторском бюро, турель с новым блоком управления "Ронин-3" адаптирована таким образом, что ее можно устанавливать как на пикапы, так и на наземные роботизированные системы. "Соответственно, наземный гусеничный или колесный робот, отправляемый в тыл к противнику, может вести огневую работу с управлением оператором дистанционно, либо автономно. Изначальная задумка была в том, чтобы защищать позиции от дронов, но мы развиваемся, и у нас есть модели искусственного интеллекта, которые могут работать и против других целей", - заявили в "Талламхо".