Пленный из ВСУ: украинские офицеры продают 60% выделенного армии обеспечения

По его словам, ситуация со снабжением у заградотрядов значительно лучше, чем у других подразделений

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Заградотряды ВСУ снабжаются значительно лучше остальных подразделений, военнослужащие которых страдают от того, что офицеры продают около 60% оружия, провизии, формы, выделенных на нужды рядовых солдат. Об этом ТАСС рассказал пленный из ВСУ.

"Довольно жестко [заградотряды] обращаются с солдатами ВСУ. Продукты питания у них (заградотрядов - прим. ТАСС) хорошие. Оружие иностранное. Форма теплая. Обувь теплая. [Остальные солдаты ВСУ] - оборванцы. В армии не хватает хорошей одежды, обуви, вооружения. Продуктов питания очень-очень мало, воды мало, обеспечения никакого. Офицерскому составу ВСУ это все на руку. Я слышал, многие рассказывают, что часть обеспечения продается. Я думаю, что процентов 60 продается", - сказал он.

При этом солдат отметил, что цифра может быть и больше.