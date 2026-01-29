Бойцам отряда "БАРС-2" вручили государственные и ведомственные награды

Военнослужащие получили медали "За отвагу" и знаки отличия "Воин-доброволец", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бойцы добровольческого отряда "БАРС-2" из состава группировки войск "Запад" получили государственные и ведомственные награды за выполнение задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Добровольцам отряда "БАРС-2" в составе группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач были вручены государственные и ведомственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции. Медали "За отвагу" и знаки отличия "Воин-доброволец" вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель Генштаба поблагодарил добровольцев за эффективную работу в зоне СВО на краснолиманском направлении, а также пожелал им здоровья и успехов при дальнейшем выполнении боевых задач.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе боев против ВСУ добровольцы отряда "БАРС-2" срывают множественные атаки противника, уничтожают важные узлы снабжения, командные пункты, а также районы скопления пехоты и техники противника.