Мотострелки на маневрах "Восток-2018" отразили под Хабаровском атаку условного противника

ПОЛИГОН БИКИНСКИЙ /Хабаровский край/, 14 сентября. / ТАСС/. Более 1,7 тыс. бойцов мотострелкового соединения провели учения на полигоне Бикинский в Хабаровском крае в рамках маневров "Восток-2018". Им удалось отразить наступление условного противника и перейти в контрнаступление. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"После нанесения огневого поражения условному противнику реактивными системами залпового огня "Град" и огнем самоходных артиллерийских установок мотострелки перешли в контратаку", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

В ведомстве отметили, что действия пехоты прикрывало подразделение противовоздушной обороны, отразившее налет "неприятельской" авиации с помощью зенитных самоходных установок "Шилка" и переносных ракетных комплексов "Игла".

В действиях на полигоне Бикинский было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, уточнили в пресс-службе.

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.