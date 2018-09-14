"Калашников" начнет серийное производство нового пистолета Лебедева в 2019 году

ИЖЕВСК, 14 сентября. /ТАСС/. "Ижевский механический завод" (ИМЗ) (входит в концерн "Калашников") запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева (ПЛ-14) в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил журналистам управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.

"Серийное производство будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе", - сказал он.

Гвоздик добавил, что изделие будет освоено и выпускаться по новым технологиям. "Оно будет отвечать потребительским свойствам как основного заказчика по теме боевого стрелкового оружия, так и направления гражданского стрелкового оружия", - сказал он.

В марте 2018 года сообщалось, что ИМЗ в ближайшее время запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева. Оружие может быть востребовано Минобороны РФ и другими силовыми структурами.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14, концепция которого была разработана вместе со специалистами силовых структур и ведущими российскими спортсменами-стрелками, "Калашников" представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015".