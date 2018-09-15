Морпехи при поддержке ВКС высадились на побережье в Приморье в ходе маневров "Восток-2018"

ПОЛИГОН КЛЕРК /Приморский край/, 15 сентября. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты захватили плацдарм для высадки главных сил на побережье полигона Клерк в Приморье в рамках маневров "Восток-2018". Как сообщил в субботу заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко, особенностью стало взаимодействие морпехов с авиацией ВКС и вертолетами армейской авиации.

"В рамках маневров "Восток-2018" на полигоне был отработан эпизод по высадке на необорудованный участок берега подразделений бригады морской пехоты, - сказал он. - Особенностью данного учения стало то, что в нем принимали участие, кроме подразделений морской пехоты, авиация ВКС, корабли ТОФ, армейская авиация, а также подразделения артиллерии, саперов, зенитчиков, снайперов и других специалистов. В рамках маневров рота выполнила ближайшую задачу, захватила плацдарм для высадки главных сил. В настоящее время продолжается преследование противника".

По словам Коваленко, во втором эпизоде будет организовано взаимодействие с отдельной десантно-штурмовой бригадой ВДВ и ее высадка для развития успеха, достигнутого бригадами морской пехоты.

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в учениях участвуют около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.