Корабли Северного флота отработали поиск субмарины в Охотском море

ТАСС, 15 сентября. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провел в Охотском море учение по противолодочной обороне в рамках маневров "Восток-2018". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолета Ка-27 ПЛ. В ходе полета экипаж вертолета произвел поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции", - говорится в сообщении.

Кроме того, на отдельных этапах учения были проведены тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля по условному принуждению подводной лодки к всплытию, а также по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения. Экипаж корабля выполнил также учебные задачи по обороне от атаки условной подводной лодки противника с выполнением элементов противолодочного маневрирования.

Силы Северного флота участвуют в маневрах "Восток-2018" в составе арктической группировки. С 8 августа корабли и суда прошли более пяти тысяч морских миль и провели в Арктике несколько учений.

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.