Истребители перехватили самолеты условного противника в рамках маневров "Восток-2018"

ТАСС, 15 сентября. Истребители Воздушно-космических сил и Восточного военного округа отработали перехват самолетов условного противника и разыграли воздушные дуэли в ходе проведения маневров "Восток-2018". Об этом сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Своевременное обнаружение и перехват воздушных целей позволил не допустить прорыва системы противовоздушной обороны Восточного военного округа самолетами условного противника", - говорится в сообщении.

По сценарию учения, самолеты Су-30СМ, выполнявшие роль условного противника, приблизились к подразделениям ПВО Восточного военного округа и не отвечали на запросы наземных служб. На их перехват были подняты дежурные экипажи истребителей МиГ-31 и Су-35С.

"Получив в воздухе координаты "нарушителей", экипажи дежурных сил выполнили условные пуски ракет, после чего отработали с экипажами самолетов Су-30СМ элементы ближнего маневренного воздушного боя", - проинформировали в Минобороны.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в учениях принимают участие около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.