Минобороны РФ: боевики из Идлиба неоднократно вели обстрелы в трех провинциях Сирии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Боевики в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток неоднократно обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. Обстрелы, в том числе, велись с территорий, подконтрольных протурецким формированиям, сообщил в воскресенье руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

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"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кара-Килиса (трижды), Икко (дважды), Бейт-Смайра, Бариша, Келлаз, Сандран, Джебель-Кастру и Щир-аль-Сахаб провинции Латакия, районов Маканис-эд-Дувайри (дважды), Захабия, Рашидин-1, квартала научно-исследовательского центра (четырежды), а также западных окраин (девять раз) города Алеппо, населенного пункта Хальфая провинции Хама. Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб", - сказал Савченко.

Также, по его информации, местные жители в районе населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс указали место расположения схрона с боеприпасами различного типа и калибра. "Представителями российского Центра по примирению при содействии бывших боевиков группировки "Джейш ат-Таухид" боеприпасы вывезены в безопасное место для последующей утилизации", - отметил Савченко.

По его словам, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарных акции в населенных пунктах Хурайбиль провинции Алеппо, Маррат провинции Дэйр-эз-Зор и в городе Латакия. В ходе акций выдано 1275 продовольственных наборов общим весом 5,4 тонны и одна тонна свежего хлеба.

"В районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх- Ходер, Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная помощь. 15 семьям погибших военнослужащих САР выданы продовольственные наборы весом по пять килограмм", - отметил также глава Центра.