Войска начали возвращаться в пункты постоянного базирования с маневров "Восток-2018"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Войска, принимавшие участие в маневрах "Восток-2018", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.

"Войска, принимавшие участие в маневрах "Восток-2018", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Домой также возвращаются воинские формирования Народно-освободительной армии Китая, которые участвовали в розыгрыше совместных практических действий на полигоне Цугол", - рассказали в военном ведомстве.

Маневры войск "Восток-2018" проходили с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на территории полигонов и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих к Тихому океану. В ходе них были отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.

Всего в маневрах участвовало около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и другой техники, до 80 кораблей и судов обеспечения.

К участию в маневрах привлекались органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно- десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.