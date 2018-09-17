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Оружейники России обсудят на форуме в Ижевске меры по повышению конкурентоспособности ОПК

Ожидается, что на форум приедут порядка 500 представителей отрасли из более чем 25 регионов России
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Форум оружейников России, ключевой темой которого станет повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса, открывается во вторник в Ижевске.

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Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Ключевой темой форума станет повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий отрасли. К участию в форуме приглашены руководители и профильные специалисты оружейных предприятий, представители органов власти, компаний, предлагающих услуги для предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на форум приедут порядка 500 представителей отрасли из более чем 25 регионов России.

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Уже подтвердили свое участие Объединенная авиастроительная корпорация, АО "Алмаз-Антей", Внешэкономбанк, Промсвязьбанк, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", топливная компания ТВЭЛ, концерн "Калашников", НПО "Конверсия", Союз машиностроителей, Тульский патронный завод, Федерация высокоточной стрельбы России.

По данным пресс-службы, в первый день работы форума пройдет несколько круглых столов.

В этом году для обсуждения профессиональным сообществом выбрано три актуальных для ОПК темы: финансирование и экспорт, кадры и образование, промышленный дизайн.

В рамках форума 18 сентября его участники смогут отметить День оружейника и возложат цветы к бюстам конструктора Михаила Калашникова и руководителя советской оборонной промышленности и министра обороны СССР Дмитрия Устинова в Ижевске.

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Участниками церемонии также станут официальные лица республики, руководители заводов ОПК, военно-патриотические объединения, учащиеся кадетских классов, члены фонда имени М. Т. Калашникова.

Во второй день форума, 19 сентября, состоится пленарное заседание, посвященное вопросам диверсификации отечественного ОПК.

Согласно программе, 20-22 сентября в Ижевске продолжится празднование Дня оружейника, в том числе запланирован запуск образовательной программы по экспорту для предприятий ОПК Удмуртии, выставки, конкурсы, концерты и спортивные состязания.

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