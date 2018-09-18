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Арктика сегодня

"Купол" планирует поставить первую партию арктического ЗРК "Тор" в 2018 году

Гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов отметил, что завод готовит с Минобороны России совместную десятилетнюю программу

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод "Купол" планирует совершить первую поставку арктического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" в российские войска в 2018 году. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в кулуарах Форума оружейников России в Ижевске.

"Мы в этом году только первую поставку будем делать. Заканчиваем ОКР [опытно-конструкторские работы] и планируем в этом году <...> поставить", - сказал он.

Зиятдинов добавил, что в настоящее время завод с Минобороны России готовит совместную десятилетнюю программу. "Мы с Министерством обороны работаем по десятилетней программе ГПВ [госпрограмма вооружений], чтобы у нас были долгосрочные контракты, которые позволят работать с кооперацией <...>, чтобы мы могли в рамках десятилетних программ делать и научно-технические заделы, просчитывать свою экономику, кадровую политику и так далее", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что в феврале арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" успешно завершили стрельбовые испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен защищать сухопутные соединения от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.

Согласно договору между заводом "Купол" и машиностроительной компанией "Витязь", опубликованному на сайте госзакупок, опытно-конструкторские работы по модификации "Тор-М2" для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера будут проведены с 2015 по 2020 год. Новая версия ЗРК должна быть установлена на шасси двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ-Т1.

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