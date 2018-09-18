Путин проведет заседание ВПК и примет участие в закладке Главного храма Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День оружейника будет работать на территории парка "Патриот" в Подмосковье. В планах главы государства - участие в закладке Главного храма Вооруженных сил России и заседание Военно-промышленной комиссии.
Как сообщила пресс-служба Кремля, "перед началом заседания президент примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, которую совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл".
Военно-промышленная комиссия - постоянно действующий орган, образованный для реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.
Главный храм Вооруженных сил РФ планируется возвести в парке "Патриот" к 2020 году - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он призван увековечить память о павших в годы войны. О строительстве храма сообщил в начале сентября министр обороны Сергей Шойгу. Идея получила благословение патриарха Кирилла.
Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Как рассказал Шойгу, он хотел стать первым жертвователем, но его опередил мичман Северного флота, внесший в фонд 2 тыс. рублей.
Парк "Патриот" официально открылся в 2015 году в Подмосковье и уже стал популярным местом отдыха. Здесь работают военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, музейная площадка. На демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной и специальной техники.