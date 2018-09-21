Учебный корабль "Перекоп" отправился из Североморска в Севастополь

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", впервые в своей истории совершивший переход по Северному морскому пути из Владивостока до Баренцева моря, покинул Североморск и взял курс на Севастополь, сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"После пополнения запасов и смены практикантов на главной базе Северного флота городе Североморск учебный корабль "Перекоп" продолжил поход по плану проведения морской практики курсантов, взяв 20 сентября вечером курс на город-порт Севастополь", - сказал он.

В Североморске курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, которые проходили практику во время перехода по Севморпути на борту "Перекопа", сменили будущие офицеры из филиала Военно- морской академии в Калининграде и Военно-морского политехнического института из Санкт-Петербурга.

"На этапе плавания из Североморска в Севастополь экипажу учебного корабля и курсантам под руководством контр-адмирала Вячеслава Сытника предстоит преодолеть пять морей, а также вновь побывать в Атлантике", - сказал представитель Балтфлота.

Собеседник не уточнил, планируются ли на маршруте заходы в иностранные порты, заметив лишь, что ориентировочно "Перекоп" должен прийти в Севастополь в октябре.

Поход учебного корабля стартовал 1 апреля из Кронштадта. На первом этапе он осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток, куда прибыл 3 июня. Оттуда 9 августа "Перекоп" отправился из Владивостока в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский и далее взял курс на Североморск Северным морским путем. Во время похода корабль посетил с деловыми визитами Коломбо на Шри-Ланке, столицу Индонезии Джакарту и Порт-Морсби в Папуа - Новой Гвинее, в начале мая принял участие в международных морских учениях "Комодо-2018" с участием ВМС Китая, Индонезии и других государств.