Более 300 российских военных примут участие в учениях ОДКБ "Поиск-2018"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 300 разведчиков и спецназовцев Центрального военного округа примут участие в учениях Коллективных сил оперативного развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2018", которые пройдут с 1 по 5 октября в Казахстане. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе округа.

"Подразделения совершили марши из пунктов постоянной дислокации к железнодорожным станциям Новосибирск, Екатеринбург и Самара. Военнослужащие преодолели расстояние более 2 тыс. км и с ходу приступили к выполнению учебных задач в Казахстане. От российской стороны на учение привлечены разведывательные подразделения, а также подразделения специального назначения Центрального военного округа - всего более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост", - рассказали в пресс-службе.

В маневрах "Поиск-2018", которые пройдут на полигонах Матыбулак и Гвардейский, примут участие представители всех стран - членов ОДКБ, в общей сложности более 3 тыс. военных и 500 единиц техники.

Предыдущие маневры разведывательных подразделений и групп спецназа ОДКБ прошли в Армении.