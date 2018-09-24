Военные ЮВО отработали маскировку позиций С-400 на учениях в Крыму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Военные Южного военного округа на учениях в Крыму отработали маскировку позиций комплексов С-400 и "Панцирь-С" на аэродроме Джанкой, сообщила пресс-служба ЮВО.

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Для обмана условного противника на аэродроме Джанкой были установлены ложные позиции зенитных ракетных комплексов ЗРК "С-300" в виде специальных пневматических макетов, которые сшиты из легких металлизированных тканей, отражающих радиолокационное излучение, а в места, где у реальной машины, например, двигатель - вшиты термоэлементы.

Уточняется, что пары вертолетов радиотехнической разведки Ми-8МПТР установили радиоэлектронные помехи для средств воздушного наблюдения в районах позиций боевого дежурства зенитно-ракетных средств ПВО.

"Прикрытие позиций зенитно-ракетных дивизионов комплексов ЗРК С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С" дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали подразделения армейской авиации в Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по приказу командующего войсками округа Дворникова в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в рамках проведения совместных учений была объявлена учебная тревога.

Личный состав проверяемых частей приведен в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

Всего в учениях участвуют более тысячи военнослужащих. Задействовано около 10 кораблей Черноморского флота и более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.